GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Information GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies. Officiel hjemmeside: https://gram.voyage Hvidbog: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Block Explorer: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 Køb GRAMPUS nu!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GRAM Ecosystem (GRAMPUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.001298 $ 0.001298 $ 0.001298 Få mere at vide om GRAM Ecosystem (GRAMPUS) pris

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GRAM Ecosystem (GRAMPUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRAMPUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRAMPUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRAMPUS's tokenomics, kan du udforske GRAMPUS tokens live-pris!

Sådan køber du GRAMPUS Er du interesseret i at tilføje GRAM Ecosystem (GRAMPUS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GRAMPUS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GRAMPUS på MEXC nu!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GRAMPUS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GRAMPUS prishistorikken nu!

GRAMPUS Prisprediktion Vil du vide, hvor GRAMPUS måske er på vej hen? Vores GRAMPUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRAMPUS Tokens prisprediktion nu!

