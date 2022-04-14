GuildQB (GQB) Tokenomics Få vigtig indsigt i GuildQB (GQB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GuildQB (GQB) Information GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. Officiel hjemmeside: https://guildqb.com/ Hvidbog: https://guildqb.gitbook.io/guildqb-wp-v1.1 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE319519d910E733098fb559c2B10Cb70ED854603 Køb GQB nu!

GuildQB (GQB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GuildQB (GQB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000196 $ 0.000196 $ 0.000196 Få mere at vide om GuildQB (GQB) pris

GuildQB (GQB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GuildQB (GQB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GQB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GQB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GQB's tokenomics, kan du udforske GQB tokens live-pris!

GuildQB (GQB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GQB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GQB prishistorikken nu!

GQB Prisprediktion Vil du vide, hvor GQB måske er på vej hen? Vores GQB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GQB Tokens prisprediktion nu!

