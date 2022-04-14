Outer Ring MMO (GQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Outer Ring MMO (GQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Outer Ring MMO (GQ) Information Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Officiel hjemmeside: https://blinkgalaxy.com Hvidbog: https://docs.blinkgalaxy.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 Køb GQ nu!

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Outer Ring MMO (GQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 421.28K $ 421.28K $ 421.28K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 710.00K $ 710.00K $ 710.00K Alle tiders Høj: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 Alle tiders Lav: $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 Nuværende pris: $ 0.000071 $ 0.000071 $ 0.000071 Få mere at vide om Outer Ring MMO (GQ) pris

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Outer Ring MMO (GQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GQ's tokenomics, kan du udforske GQ tokens live-pris!

