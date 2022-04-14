gorilla (GORILLABSC) Tokenomics Få vigtig indsigt i gorilla (GORILLABSC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

gorilla (GORILLABSC) Information $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Officiel hjemmeside: https://gorillabsc.vip Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 Køb GORILLABSC nu!

gorilla (GORILLABSC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for gorilla (GORILLABSC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Alle tiders Høj: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 Alle tiders Lav: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Nuværende pris: $ 0.003623 $ 0.003623 $ 0.003623 Få mere at vide om gorilla (GORILLABSC) pris

gorilla (GORILLABSC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for gorilla (GORILLABSC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GORILLABSC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GORILLABSC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GORILLABSC's tokenomics, kan du udforske GORILLABSC tokens live-pris!

Sådan køber du GORILLABSC Er du interesseret i at tilføje gorilla (GORILLABSC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GORILLABSC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GORILLABSC på MEXC nu!

gorilla (GORILLABSC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GORILLABSC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GORILLABSC prishistorikken nu!

GORILLABSC Prisprediktion Vil du vide, hvor GORILLABSC måske er på vej hen? Vores GORILLABSC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GORILLABSC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!