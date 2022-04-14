Gooncoin (GOONC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gooncoin (GOONC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gooncoin (GOONC) Information $GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion. Officiel hjemmeside: https://believe.app/coin/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Block Explorer: https://solscan.io/token/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Køb GOONC nu!

Gooncoin (GOONC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gooncoin (GOONC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 590.80K $ 590.80K $ 590.80K Alle tiders Høj: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Alle tiders Lav: $ 0.00048689458118611 $ 0.00048689458118611 $ 0.00048689458118611 Nuværende pris: $ 0.0005908 $ 0.0005908 $ 0.0005908 Få mere at vide om Gooncoin (GOONC) pris

Gooncoin (GOONC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gooncoin (GOONC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOONC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOONC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOONC's tokenomics, kan du udforske GOONC tokens live-pris!

Sådan køber du GOONC Er du interesseret i at tilføje Gooncoin (GOONC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GOONC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GOONC på MEXC nu!

Gooncoin (GOONC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GOONC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GOONC prishistorikken nu!

GOONC Prisprediktion Vil du vide, hvor GOONC måske er på vej hen? Vores GOONC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOONC Tokens prisprediktion nu!

