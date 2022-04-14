Guild of Guardians (GOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Guild of Guardians (GOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Guild of Guardians (GOG) Information Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions. Officiel hjemmeside: https://www.guildofguardians.com/ Hvidbog: https://whitepaper.guildofguardians.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62 Køb GOG nu!

Guild of Guardians (GOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Guild of Guardians (GOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.33M $ 9.33M $ 9.33M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 775.97M $ 775.97M $ 775.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M Alle tiders Høj: $ 0.17695 $ 0.17695 $ 0.17695 Alle tiders Lav: $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 Nuværende pris: $ 0.01203 $ 0.01203 $ 0.01203 Få mere at vide om Guild of Guardians (GOG) pris

Guild of Guardians (GOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Guild of Guardians (GOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOG's tokenomics, kan du udforske GOG tokens live-pris!

Guild of Guardians (GOG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GOG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GOG prishistorikken nu!

GOG Prisprediktion Vil du vide, hvor GOG måske er på vej hen? Vores GOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOG Tokens prisprediktion nu!

