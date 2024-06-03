Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gochujang Coin (GOCHU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gochujang Coin (GOCHU) Information Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Officiel hjemmeside: https://gochu.org Hvidbog: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Køb GOCHU nu!

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gochujang Coin (GOCHU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Samlet udbud $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Cirkulerende forsyning $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.72M $ 8.72M $ 8.72M Alle tiders Høj: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Alle tiders Lav: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Nuværende pris: $ 0.0000002906 $ 0.0000002906 $ 0.0000002906 Få mere at vide om Gochujang Coin (GOCHU) pris

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gochujang Coin (GOCHU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOCHU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOCHU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOCHU's tokenomics, kan du udforske GOCHU tokens live-pris!

Sådan køber du GOCHU Er du interesseret i at tilføje Gochujang Coin (GOCHU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GOCHU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GOCHU på MEXC nu!

Gochujang Coin (GOCHU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GOCHU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GOCHU prishistorikken nu!

GOCHU Prisprediktion Vil du vide, hvor GOCHU måske er på vej hen? Vores GOCHU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOCHU Tokens prisprediktion nu!

