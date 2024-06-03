Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Gochujang Coin (GOCHU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Gochujang Coin (GOCHU) Information

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Officiel hjemmeside:
https://gochu.org
Hvidbog:
https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gochujang Coin (GOCHU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.25M
$ 3.25M
Samlet udbud
$ 30.00T
$ 30.00T
Cirkulerende forsyning
$ 11.18T
$ 11.18T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 8.72M
$ 8.72M
Alle tiders Høj:
$ 0.000003236
$ 0.000003236
Alle tiders Lav:
$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121
Nuværende pris:
$ 0.0000002906
$ 0.0000002906

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Gochujang Coin (GOCHU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GOCHU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GOCHU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GOCHU's tokenomics, kan du udforske GOCHU tokens live-pris!

Sådan køber du GOCHU

Er du interesseret i at tilføje Gochujang Coin (GOCHU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GOCHU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Gochujang Coin (GOCHU) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for GOCHU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GOCHU Prisprediktion

Vil du vide, hvor GOCHU måske er på vej hen? Vores GOCHU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.