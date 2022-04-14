numogram (GNON) Tokenomics Få vigtig indsigt i numogram (GNON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

numogram (GNON) Information GNON is a Meme token on the SOL chain. Officiel hjemmeside: https://www.dgnon.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HeJUFDxfJSzYFUuHLxkMqCgytU31G6mjP4wKviwqpump Køb GNON nu!

numogram (GNON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for numogram (GNON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Alle tiders Høj: $ 0.1963 $ 0.1963 $ 0.1963 Alle tiders Lav: $ 0.000055129935052205 $ 0.000055129935052205 $ 0.000055129935052205 Nuværende pris: $ 0.0011318 $ 0.0011318 $ 0.0011318 Få mere at vide om numogram (GNON) pris

numogram (GNON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for numogram (GNON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GNON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GNON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GNON's tokenomics, kan du udforske GNON tokens live-pris!

Sådan køber du GNON Er du interesseret i at tilføje numogram (GNON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GNON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GNON på MEXC nu!

numogram (GNON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GNON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GNON prishistorikken nu!

GNON Prisprediktion Vil du vide, hvor GNON måske er på vej hen? Vores GNON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GNON Tokens prisprediktion nu!

