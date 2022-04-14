GMX (GMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i GMX (GMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GMX (GMX) Information GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades. Officiel hjemmeside: https://gmx.io/ Hvidbog: https://docs.gmx.io/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a

GMX (GMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GMX (GMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 158.38M Samlet udbud $ 13.25M Cirkulerende forsyning $ 10.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 204.45M Alle tiders Høj: $ 91.2 Alle tiders Lav: $ 9.628528383979246 Nuværende pris: $ 15.43

GMX (GMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GMX (GMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMX's tokenomics, kan du udforske GMX tokens live-pris!

Sådan køber du GMX Er du interesseret i at tilføje GMX (GMX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GMX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

GMX (GMX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GMX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GMX Prisprediktion Vil du vide, hvor GMX måske er på vej hen? Vores GMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

