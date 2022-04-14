Gaimin (GMRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gaimin (GMRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gaimin (GMRX) Information GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization. Officiel hjemmeside: https://www.gaimin.io/ Hvidbog: https://gaimin.gitbook.io/gaimin-technical-documentation Block Explorer: https://solscan.io/token/76VxJbMFoCXBcn2rqPQX2UsUfpupq2gVwGSq5LyYMhr2 Køb GMRX nu!

Gaimin (GMRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gaimin (GMRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 43.21B $ 43.21B $ 43.21B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Alle tiders Høj: $ 0.008602 $ 0.008602 $ 0.008602 Alle tiders Lav: $ 0.000079899777194923 $ 0.000079899777194923 $ 0.000079899777194923 Nuværende pris: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 Få mere at vide om Gaimin (GMRX) pris

Gaimin (GMRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gaimin (GMRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMRX's tokenomics, kan du udforske GMRX tokens live-pris!

Sådan køber du GMRX Er du interesseret i at tilføje Gaimin (GMRX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GMRX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GMRX på MEXC nu!

Gaimin (GMRX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GMRX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GMRX prishistorikken nu!

GMRX Prisprediktion Vil du vide, hvor GMRX måske er på vej hen? Vores GMRX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GMRX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!