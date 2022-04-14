THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomics Få vigtig indsigt i THE GAME COMPANY (GMRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

THE GAME COMPANY (GMRT) Information The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Officiel hjemmeside: https://thegamecompany.ai/ Hvidbog: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Køb GMRT nu!

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THE GAME COMPANY (GMRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 876.99K $ 876.99K $ 876.99K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 260.23M $ 260.23M $ 260.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Alle tiders Høj: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Alle tiders Lav: $ 0.003298993800705252 $ 0.003298993800705252 $ 0.003298993800705252 Nuværende pris: $ 0.00337 $ 0.00337 $ 0.00337 Få mere at vide om THE GAME COMPANY (GMRT) pris

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for THE GAME COMPANY (GMRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMRT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMRT's tokenomics, kan du udforske GMRT tokens live-pris!

