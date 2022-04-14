Gamium (GMM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gamium (GMM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gamium (GMM) Information Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Officiel hjemmeside: https://gamium.world Hvidbog: https://whitepaper.gamium.world/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 Køb GMM nu!

Gamium (GMM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gamium (GMM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Alle tiders Lav: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 Nuværende pris: $ 0.00007342 $ 0.00007342 $ 0.00007342 Få mere at vide om Gamium (GMM) pris

Gamium (GMM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gamium (GMM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMM's tokenomics, kan du udforske GMM tokens live-pris!

Sådan køber du GMM Er du interesseret i at tilføje Gamium (GMM) til din portefølje?

