GAMEE (GMEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAMEE (GMEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

GAMEE (GMEE) Information The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application. Officiel hjemmeside: https://www.gamee.com/ Hvidbog: https://wiki.gamee.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9016a907dc0ecfa3ca425ab20b6b785b42f2373 Køb GMEE nu!

GAMEE (GMEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAMEE (GMEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.958 $ 0.958 $ 0.958 Alle tiders Lav: $ 0.001355949856802306 $ 0.001355949856802306 $ 0.001355949856802306 Nuværende pris: $ 0.001727 $ 0.001727 $ 0.001727 Få mere at vide om GAMEE (GMEE) pris

GAMEE (GMEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAMEE (GMEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMEE's tokenomics, kan du udforske GMEE tokens live-pris!

GAMEE (GMEE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GMEE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GMEE prishistorikken nu!

GMEE Prisprediktion Vil du vide, hvor GMEE måske er på vej hen? Vores GMEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GMEE Tokens prisprediktion nu!

