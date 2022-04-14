GINOA (GINOA) Tokenomics Få vigtig indsigt i GINOA (GINOA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GINOA (GINOA) Information AI based Web3 Company that services on NFT & Metaverse Price Expert and Barterplace. Officiel hjemmeside: https://ginoa.io Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x7fdd4efff72b9b2d5b7067f883c129a60285d98d. Køb GINOA nu!

GINOA (GINOA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GINOA (GINOA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.65K $ 7.65K $ 7.65K Samlet udbud $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerende forsyning $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K Alle tiders Høj: $ 2.262 $ 2.262 $ 2.262 Alle tiders Lav: $ 0.006899927487305516 $ 0.006899927487305516 $ 0.006899927487305516 Nuværende pris: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Få mere at vide om GINOA (GINOA) pris

GINOA (GINOA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GINOA (GINOA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GINOA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GINOA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GINOA's tokenomics, kan du udforske GINOA tokens live-pris!

GINOA (GINOA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GINOA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GINOA prishistorikken nu!

GINOA Prisprediktion Vil du vide, hvor GINOA måske er på vej hen? Vores GINOA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GINOA Tokens prisprediktion nu!

