GHOAD (GHOAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i GHOAD (GHOAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GHOAD (GHOAD) Information Ghoad project is a meme and Ai coin on the Kaspa network (KRC20), blending fun, community engagement, and cutting-edge BlockDAG technology. Officiel hjemmeside: GhoadCoin.xyz Block Explorer: https://kas.fyi/token/krc20/GHOAD Køb GHOAD nu!

GHOAD (GHOAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GHOAD (GHOAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 845.20K $ 845.20K $ 845.20K Alle tiders Høj: $ 0.00485 $ 0.00485 $ 0.00485 Alle tiders Lav: $ 0.000120869090367267 $ 0.000120869090367267 $ 0.000120869090367267 Nuværende pris: $ 0.0002113 $ 0.0002113 $ 0.0002113 Få mere at vide om GHOAD (GHOAD) pris

GHOAD (GHOAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GHOAD (GHOAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHOAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHOAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHOAD's tokenomics, kan du udforske GHOAD tokens live-pris!

Sådan køber du GHOAD Er du interesseret i at tilføje GHOAD (GHOAD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GHOAD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GHOAD på MEXC nu!

GHOAD (GHOAD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GHOAD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GHOAD prishistorikken nu!

GHOAD Prisprediktion Vil du vide, hvor GHOAD måske er på vej hen? Vores GHOAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GHOAD Tokens prisprediktion nu!

