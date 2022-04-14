Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Green Grey MetaGame (GGMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Green Grey MetaGame (GGMT) Information GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://ggmt.io Hvidbog: https://docs.ggmt.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec Køb GGMT nu!

Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Green Grey MetaGame (GGMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Alle tiders Høj: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Alle tiders Lav: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 Nuværende pris: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Få mere at vide om Green Grey MetaGame (GGMT) pris

Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Green Grey MetaGame (GGMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GGMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GGMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GGMT's tokenomics, kan du udforske GGMT tokens live-pris!

Green Grey MetaGame (GGMT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GGMT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GGMT prishistorikken nu!

GGMT Prisprediktion Vil du vide, hvor GGMT måske er på vej hen? Vores GGMT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GGMT Tokens prisprediktion nu!

