GET (GET) Information GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET. Officiel hjemmeside: https://global-entertainment-token.org/ Hvidbog: https://docs.global-entertainment-token.org/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/33be91b6ae36905945138fbd131ca0fc255dc55ab5c2bfbc8fb41072476c6f62616c20456e7465727461696e6d656e7420546f6b656e202847455429?tab=topholders Køb GET nu!

GET (GET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GET (GET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 124.00M $ 124.00M $ 124.00M Alle tiders Høj: $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 Alle tiders Lav: $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 Nuværende pris: $ 0.0124 $ 0.0124 $ 0.0124 Få mere at vide om GET (GET) pris

GET (GET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GET (GET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GET's tokenomics, kan du udforske GET tokens live-pris!

GET (GET) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GET hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GET prishistorikken nu!

GET Prisprediktion Vil du vide, hvor GET måske er på vej hen? Vores GET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GET Tokens prisprediktion nu!

