GENOME (GENOME) Information GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture Officiel hjemmeside: https://genomes.io Hvidbog: https://genomes.gitbook.io/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062 Køb GENOME nu!

GENOME (GENOME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GENOME (GENOME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Alle tiders Høj: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Alle tiders Lav: $ 0.001610492707953459 $ 0.001610492707953459 $ 0.001610492707953459 Nuværende pris: $ 0.00508 $ 0.00508 $ 0.00508 Få mere at vide om GENOME (GENOME) pris

GENOME (GENOME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GENOME (GENOME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GENOME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GENOME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GENOME's tokenomics, kan du udforske GENOME tokens live-pris!

