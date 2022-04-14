Genopets (GENE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Genopets (GENE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Genopets (GENE) Information Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet. Officiel hjemmeside: https://www.genopets.me/ Hvidbog: https://litepaper.genopets.me/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz Køb GENE nu!

Genopets (GENE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Genopets (GENE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 82.25M $ 82.25M $ 82.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 37.8733 $ 37.8733 $ 37.8733 Alle tiders Lav: $ 0.040774808096228854 $ 0.040774808096228854 $ 0.040774808096228854 Nuværende pris: $ 0.04516 $ 0.04516 $ 0.04516 Få mere at vide om Genopets (GENE) pris

Genopets (GENE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Genopets (GENE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GENE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GENE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GENE's tokenomics, kan du udforske GENE tokens live-pris!

Sådan køber du GENE Er du interesseret i at tilføje Genopets (GENE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GENE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GENE på MEXC nu!

Genopets (GENE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GENE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GENE prishistorikken nu!

GENE Prisprediktion Vil du vide, hvor GENE måske er på vej hen? Vores GENE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GENE Tokens prisprediktion nu!

