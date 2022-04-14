Gems (GEMS) Tokenomics

Gems (GEMS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Gems (GEMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Gems (GEMS) Information

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

Officiel hjemmeside:
https://gems.vip
Hvidbog:
https://gems.vip/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc

Gems (GEMS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gems (GEMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 48.56M
Samlet udbud
$ 843.30M
Cirkulerende forsyning
$ 399.93M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 102.39M
Alle tiders Høj:
$ 0.40001
Alle tiders Lav:
$ 0.013651603284725885
Nuværende pris:
$ 0.12142
Gems (GEMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Gems (GEMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GEMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GEMS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GEMS's tokenomics, kan du udforske GEMS tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

