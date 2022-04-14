Gems (GEMS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gems (GEMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gems (GEMS) Information Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Officiel hjemmeside: https://gems.vip Hvidbog: https://gems.vip/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Køb GEMS nu!

Gems (GEMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gems (GEMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.56M $ 48.56M $ 48.56M Samlet udbud $ 843.30M $ 843.30M $ 843.30M Cirkulerende forsyning $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 102.39M $ 102.39M $ 102.39M Alle tiders Høj: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 Alle tiders Lav: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Nuværende pris: $ 0.12142 $ 0.12142 $ 0.12142 Få mere at vide om Gems (GEMS) pris

Gems (GEMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gems (GEMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GEMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GEMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GEMS's tokenomics, kan du udforske GEMS tokens live-pris!

Sådan køber du GEMS Er du interesseret i at tilføje Gems (GEMS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GEMS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GEMS på MEXC nu!

Gems (GEMS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GEMS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GEMS prishistorikken nu!

GEMS Prisprediktion Vil du vide, hvor GEMS måske er på vej hen? Vores GEMS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GEMS Tokens prisprediktion nu!

