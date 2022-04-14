Gelato Network (GEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gelato Network (GEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gelato Network (GEL) Information Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Officiel hjemmeside: https://gelato.network/ Hvidbog: https://docs.gelato.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Køb GEL nu!

Gelato Network (GEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gelato Network (GEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.45M $ 17.45M $ 17.45M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 263.05M $ 263.05M $ 263.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Alle tiders Lav: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Nuværende pris: $ 0.06633 $ 0.06633 $ 0.06633 Få mere at vide om Gelato Network (GEL) pris

Gelato Network (GEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gelato Network (GEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GEL's tokenomics, kan du udforske GEL tokens live-pris!

