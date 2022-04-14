GCOTI (GCOTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i GCOTI (GCOTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GCOTI (GCOTI) Information COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more. Officiel hjemmeside: https://coti.io/ Hvidbog: https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf Block Explorer: https://explorer.coti.io/ Køb GCOTI nu!

GCOTI (GCOTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GCOTI (GCOTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.16251 $ 0.16251 $ 0.16251 Alle tiders Lav: $ 0.00780495783432385 $ 0.00780495783432385 $ 0.00780495783432385 Nuværende pris: $ 0.01189 $ 0.01189 $ 0.01189 Få mere at vide om GCOTI (GCOTI) pris

GCOTI (GCOTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GCOTI (GCOTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GCOTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GCOTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GCOTI's tokenomics, kan du udforske GCOTI tokens live-pris!

GCOTI (GCOTI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GCOTI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GCOTI prishistorikken nu!

GCOTI Prisprediktion Vil du vide, hvor GCOTI måske er på vej hen? Vores GCOTI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GCOTI Tokens prisprediktion nu!

