Gamer Arena (GAU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gamer Arena (GAU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gamer Arena (GAU) Information Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://about.gamerarena.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 Køb GAU nu!

Gamer Arena (GAU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gamer Arena (GAU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 801.00K $ 801.00K $ 801.00K Alle tiders Høj: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 Alle tiders Lav: $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 Nuværende pris: $ 0.001602 $ 0.001602 $ 0.001602 Få mere at vide om Gamer Arena (GAU) pris

Gamer Arena (GAU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gamer Arena (GAU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAU's tokenomics, kan du udforske GAU tokens live-pris!

Sådan køber du GAU Er du interesseret i at tilføje Gamer Arena (GAU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GAU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GAU på MEXC nu!

Gamer Arena (GAU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GAU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GAU prishistorikken nu!

GAU Prisprediktion Vil du vide, hvor GAU måske er på vej hen? Vores GAU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GAU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!