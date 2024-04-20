Gather (GAT) Tokenomics

Gather (GAT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Gather (GAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Gather (GAT) Information

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Officiel hjemmeside:
https://www.gather.top
Hvidbog:
https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper
Block Explorer:
https://scan.nachain.org/token/detail?id=16

Gather (GAT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gather (GAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 115.00M
$ 115.00M$ 115.00M
Alle tiders Høj:
$ 99
$ 99$ 99
Alle tiders Lav:
$ 0.5029087773066527
$ 0.5029087773066527$ 0.5029087773066527
Nuværende pris:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

Gather (GAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Gather (GAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GAT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GAT's tokenomics, kan du udforske GAT tokens live-pris!

Sådan køber du GAT

Er du interesseret i at tilføje Gather (GAT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GAT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Gather (GAT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for GAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GAT Prisprediktion

Vil du vide, hvor GAT måske er på vej hen? Vores GAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.