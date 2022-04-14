Gari Token (GARI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gari Token (GARI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gari Token (GARI) Information GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Officiel hjemmeside: https://www.gari.network/ Hvidbog: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks Køb GARI nu!

Gari Token (GARI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gari Token (GARI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Samlet udbud $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M Cirkulerende forsyning $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.30M $ 14.30M $ 14.30M Alle tiders Høj: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Alle tiders Lav: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 Nuværende pris: $ 0.014596 $ 0.014596 $ 0.014596 Få mere at vide om Gari Token (GARI) pris

Gari Token (GARI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gari Token (GARI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GARI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GARI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GARI's tokenomics, kan du udforske GARI tokens live-pris!

Sådan køber du GARI Er du interesseret i at tilføje Gari Token (GARI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GARI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GARI på MEXC nu!

Gari Token (GARI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GARI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GARI prishistorikken nu!

GARI Prisprediktion Vil du vide, hvor GARI måske er på vej hen? Vores GARI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GARI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!