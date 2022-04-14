G8Day (G8D) Tokenomics Få vigtig indsigt i G8Day (G8D), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

G8Day (G8D) Information G8Day is a Web3-based AI fortune-telling platform that modernizes Eastern astrology, specifically Saju, by fusing it with artificial intelligence and blockchain technology. The platform provides users with personalized daily, monthly, or yearly readings based on their birth data — all processed through a proprietary AI engine. These predictions can be minted as NFTs called Destiny Fragments, which carry unique themes and rarity levels.

G8Day (G8D) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for G8Day (G8D), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.72K $ 38.72K $ 38.72K Alle tiders Høj: $ 0.244 $ 0.244 $ 0.244 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00000044 $ 0.00000044 $ 0.00000044

G8Day (G8D) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for G8Day (G8D) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal G8D tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange G8D tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

