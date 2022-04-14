Game7 (G7) Tokenomics Få vigtig indsigt i Game7 (G7), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Game7 (G7) Information Game7 is pioneering a revolutionary approach to Web3 gaming as a player-led publishing platform that addresses critical industry challenges in user acquisition, distribution, and economy management. Founded by veterans from MetaMask, Activision Blizzard, and Forte Labs, Game7 has secured $60M in funding and built an ecosystem of integrated gaming products. Game7 rewards 80% of all value generated directly back to active users. This player-first model is powered by four key components: Summon (user acquisition and engagement system with 600,000 players), HyperPlay (a Web3-native game store with 750,000+ unique installs), World Builder (economic infrastructure for game developers), and the G7 Network (a gaming chain). Game7's success is evidenced by its metrics: over 1,000,000 verified gamers, 150+ integrated games, and $3,000,000+ in distributed rewards already. The platform has facilitated more than 40,000,000 player actions and partnered with major industry players: MetaMask, Mantle, Arbitrum, and Linea. Officiel hjemmeside: https://game7.io/ Hvidbog: https://manifesto.game7.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x12c88a3c30a7aabc1dd7f2c08a97145f5dccd830 Køb G7 nu!

Game7 (G7) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Game7 (G7), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Alle tiders Lav: $ 0.002014819592476469 $ 0.002014819592476469 $ 0.002014819592476469 Nuværende pris: $ 0.001617 $ 0.001617 $ 0.001617 Få mere at vide om Game7 (G7) pris

Game7 (G7) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Game7 (G7) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal G7 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange G7 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår G7's tokenomics, kan du udforske G7 tokens live-pris!

Sådan køber du G7 Er du interesseret i at tilføje Game7 (G7) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe G7, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber G7 på MEXC nu!

Game7 (G7) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for G7 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk G7 prishistorikken nu!

G7 Prisprediktion Vil du vide, hvor G7 måske er på vej hen? Vores G7 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se G7 Tokens prisprediktion nu!

