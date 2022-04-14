GAM3S.GG (G3) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAM3S.GG (G3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GAM3S.GG (G3) Information GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users. Officiel hjemmeside: https://gam3s.gg Hvidbog: https://greenpaper.gam3s.gg Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xc24a365a870821eb83fd216c9596edd89479d8d7 Køb G3 nu!

GAM3S.GG (G3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAM3S.GG (G3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 553.71M $ 553.71M $ 553.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0828 $ 0.0828 $ 0.0828 Alle tiders Lav: $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 Nuværende pris: $ 0.00494 $ 0.00494 $ 0.00494 Få mere at vide om GAM3S.GG (G3) pris

GAM3S.GG (G3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAM3S.GG (G3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal G3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange G3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår G3's tokenomics, kan du udforske G3 tokens live-pris!

Sådan køber du G3 Er du interesseret i at tilføje GAM3S.GG (G3) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe G3, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber G3 på MEXC nu!

GAM3S.GG (G3) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for G3 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk G3 prishistorikken nu!

G3 Prisprediktion Vil du vide, hvor G3 måske er på vej hen? Vores G3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se G3 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!