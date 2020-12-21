FraxShare (FXS) Tokenomics Få vigtig indsigt i FraxShare (FXS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FraxShare (FXS) Information Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms Officiel hjemmeside: https://frax.com Hvidbog: https://docs.frax.com/protocol/frax/overview Block Explorer: https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct Køb FXS nu!

FraxShare (FXS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FraxShare (FXS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 246.61M $ 246.61M $ 246.61M Samlet udbud $ 99.68M $ 99.68M $ 99.68M Cirkulerende forsyning $ 88.93M $ 88.93M $ 88.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 276.42M $ 276.42M $ 276.42M Alle tiders Høj: $ 43.714 $ 43.714 $ 43.714 Alle tiders Lav: $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 Nuværende pris: $ 2.773 $ 2.773 $ 2.773 Få mere at vide om FraxShare (FXS) pris

FraxShare (FXS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FraxShare (FXS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FXS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FXS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FXS's tokenomics, kan du udforske FXS tokens live-pris!

Sådan køber du FXS Er du interesseret i at tilføje FraxShare (FXS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FXS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FXS på MEXC nu!

FraxShare (FXS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FXS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FXS prishistorikken nu!

FXS Prisprediktion Vil du vide, hvor FXS måske er på vej hen? Vores FXS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FXS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!