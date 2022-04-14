FWC Token (FWC) Tokenomics

FWC Token (FWC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i FWC Token (FWC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

FWC Token (FWC) Information

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Officiel hjemmeside:
https://www.fwctoken.io/
Hvidbog:
https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc

FWC Token (FWC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FWC Token (FWC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 331.74K
$ 331.74K$ 331.74K
Samlet udbud
$ 200,000.00T
$ 200,000.00T$ 200,000.00T
Cirkulerende forsyning
$ 42,259.70T
$ 42,259.70T$ 42,259.70T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Alle tiders Høj:
$ 0.000000000194
$ 0.000000000194$ 0.000000000194
Alle tiders Lav:
$ 0.000000000006683807
$ 0.000000000006683807$ 0.000000000006683807
Nuværende pris:
$ 0.00000000000785
$ 0.00000000000785$ 0.00000000000785

FWC Token (FWC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for FWC Token (FWC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FWC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FWC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FWC's tokenomics, kan du udforske FWC tokens live-pris!

Sådan køber du FWC

Er du interesseret i at tilføje FWC Token (FWC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FWC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

FWC Token (FWC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for FWC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

FWC Prisprediktion

Vil du vide, hvor FWC måske er på vej hen? Vores FWC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.