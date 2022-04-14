FWC Token (FWC) Tokenomics Få vigtig indsigt i FWC Token (FWC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FWC Token (FWC) Information FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. Officiel hjemmeside: https://www.fwctoken.io/ Hvidbog: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc Køb FWC nu!

FWC Token (FWC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FWC Token (FWC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 331.74K $ 331.74K $ 331.74K Samlet udbud $ 200,000.00T $ 200,000.00T $ 200,000.00T Cirkulerende forsyning $ 42,259.70T $ 42,259.70T $ 42,259.70T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Alle tiders Høj: $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 Alle tiders Lav: $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 Nuværende pris: $ 0.00000000000785 $ 0.00000000000785 $ 0.00000000000785 Få mere at vide om FWC Token (FWC) pris

FWC Token (FWC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FWC Token (FWC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FWC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FWC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FWC's tokenomics, kan du udforske FWC tokens live-pris!

