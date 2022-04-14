FUTBOL (FUTBOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i FUTBOL (FUTBOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FUTBOL (FUTBOL) Information 0xFútbol is the next-generation ecosystem designed for the world's 4 billion fútbol fans. It connects gaming, real-world assets, DeFi, and other fútbol-related innovations into a single, integrated economy. Through products like MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM, and FútbolPad, 0xFútbol transforms how fans engage with the sport, offering real ownership, rewards, and participation. The $FUTBOL token powers the entire ecosystem, enabling fans to move from passive spectators to active stakeholders in the future of fútbol. Officiel hjemmeside: https://0xfutbol.com Hvidbog: https://whitepaper.0xfutbol.com Block Explorer: https://basescan.org/address/0x3D45987F1C8812913a80Efbe3aCdd91DA8676E9c Køb FUTBOL nu!

FUTBOL (FUTBOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FUTBOL (FUTBOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.04621 $ 0.04621 $ 0.04621 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0008 $ 0.0008 $ 0.0008 Få mere at vide om FUTBOL (FUTBOL) pris

FUTBOL (FUTBOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FUTBOL (FUTBOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUTBOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUTBOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUTBOL's tokenomics, kan du udforske FUTBOL tokens live-pris!

Sådan køber du FUTBOL Er du interesseret i at tilføje FUTBOL (FUTBOL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FUTBOL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FUTBOL på MEXC nu!

FUTBOL (FUTBOL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FUTBOL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FUTBOL prishistorikken nu!

FUTBOL Prisprediktion Vil du vide, hvor FUTBOL måske er på vej hen? Vores FUTBOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUTBOL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!