Fuse Network (FUSE) Information The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. Officiel hjemmeside: http://fuse.io Hvidbog: https://docs.fuse.io/ Block Explorer: https://explorer.fuse.io/ Køb FUSE nu!

Fuse Network (FUSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fuse Network (FUSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 Alle tiders Lav: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 Nuværende pris: $ 0.010799 $ 0.010799 $ 0.010799 Få mere at vide om Fuse Network (FUSE) pris

Fuse Network (FUSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fuse Network (FUSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUSE's tokenomics, kan du udforske FUSE tokens live-pris!

