OYABUN (FURI) Tokenomics Få vigtig indsigt i OYABUN (FURI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OYABUN (FURI) Information $FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games. Officiel hjemmeside: https://oyabun.io/ Hvidbog: https://whitepaper.oyabun.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5742fE477b2afed92c25D092418BaC06CD076ceA Køb FURI nu!

OYABUN (FURI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OYABUN (FURI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.022529 $ 0.022529 $ 0.022529 Få mere at vide om OYABUN (FURI) pris

OYABUN (FURI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OYABUN (FURI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FURI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FURI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FURI's tokenomics, kan du udforske FURI tokens live-pris!

Sådan køber du FURI Er du interesseret i at tilføje OYABUN (FURI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FURI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FURI på MEXC nu!

OYABUN (FURI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FURI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FURI prishistorikken nu!

FURI Prisprediktion Vil du vide, hvor FURI måske er på vej hen? Vores FURI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FURI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!