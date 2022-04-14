FU Coin (FUCOIN) Tokenomics

FU Coin (FUCOIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i FU Coin (FUCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
FU Coin (FUCOIN) Information

WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

Officiel hjemmeside:
https://www.fucoin.io
Hvidbog:
https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586

FU Coin (FUCOIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FU Coin (FUCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 852.82K
Samlet udbud
$ 10.00T
Cirkulerende forsyning
$ 194.53B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 43.84M
Alle tiders Høj:
$ 0.000255
Alle tiders Lav:
$ 0.000000039581112066
Nuværende pris:
$ 0.000004384
FU Coin (FUCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for FU Coin (FUCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FUCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FUCOIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FUCOIN's tokenomics, kan du udforske FUCOIN tokens live-pris!

Sådan køber du FUCOIN

Er du interesseret i at tilføje FU Coin (FUCOIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FUCOIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

FU Coin (FUCOIN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for FUCOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

FUCOIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor FUCOIN måske er på vej hen? Vores FUCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.