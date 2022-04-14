FU Coin (FUCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i FU Coin (FUCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FU Coin (FUCOIN) Information WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Officiel hjemmeside: https://www.fucoin.io Hvidbog: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Køb FUCOIN nu!

FU Coin (FUCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FU Coin (FUCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 852.82K Samlet udbud $ 10.00T Cirkulerende forsyning $ 194.53B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.84M Alle tiders Høj: $ 0.000255 Alle tiders Lav: $ 0.000000039581112066 Nuværende pris: $ 0.000004384

FU Coin (FUCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FU Coin (FUCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUCOIN's tokenomics, kan du udforske FUCOIN tokens live-pris!

FU Coin (FUCOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FUCOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FUCOIN prishistorikken nu!

