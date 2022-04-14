Fautor (FTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fautor (FTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fautor (FTR) Information Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Officiel hjemmeside: https://fautor.foundation Hvidbog: https://docs.fautor.foundation/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 Køb FTR nu!

Fautor (FTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fautor (FTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.38M $ 10.38M $ 10.38M Alle tiders Høj: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 Alle tiders Lav: $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 Nuværende pris: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Få mere at vide om Fautor (FTR) pris

Fautor (FTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fautor (FTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTR's tokenomics, kan du udforske FTR tokens live-pris!

