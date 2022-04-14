Fanton (FTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fanton (FTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fanton (FTON) Information Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram. Officiel hjemmeside: https://fan-ton.com/ Hvidbog: https://fan-ton.com/fntf/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQDCBwiUEeeBLHhqIW161yObGvO7_BqZeD3XR5E2y_fwfiMG Køb FTON nu!

Fanton (FTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fanton (FTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 157.35K $ 157.35K $ 157.35K Alle tiders Høj: $ 0.05948 $ 0.05948 $ 0.05948 Alle tiders Lav: $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 Nuværende pris: $ 0.0003147 $ 0.0003147 $ 0.0003147 Få mere at vide om Fanton (FTON) pris

Fanton (FTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fanton (FTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTON's tokenomics, kan du udforske FTON tokens live-pris!

Sådan køber du FTON Er du interesseret i at tilføje Fanton (FTON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FTON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FTON på MEXC nu!

Fanton (FTON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FTON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FTON prishistorikken nu!

FTON Prisprediktion Vil du vide, hvor FTON måske er på vej hen? Vores FTON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FTON Tokens prisprediktion nu!

