Fasttoken (FTN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fasttoken (FTN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fasttoken (FTN) Information FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. Officiel hjemmeside: https://www.fasttoken.com Hvidbog: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Block Explorer: https://ftnscan.com/ Køb FTN nu!

Fasttoken (FTN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fasttoken (FTN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 436.26M $ 436.26M $ 436.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.57B $ 4.57B $ 4.57B Alle tiders Høj: $ 10 $ 10 $ 10 Alle tiders Lav: $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 Nuværende pris: $ 4.56941 $ 4.56941 $ 4.56941 Få mere at vide om Fasttoken (FTN) pris

Fasttoken (FTN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fasttoken (FTN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTN's tokenomics, kan du udforske FTN tokens live-pris!

Sådan køber du FTN Er du interesseret i at tilføje Fasttoken (FTN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FTN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FTN på MEXC nu!

Fasttoken (FTN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FTN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FTN prishistorikken nu!

FTN Prisprediktion Vil du vide, hvor FTN måske er på vej hen? Vores FTN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FTN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!