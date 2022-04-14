Based Froc (FROC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Based Froc (FROC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Based Froc (FROC) Information Coinbase introduced a meme test coin Officiel hjemmeside: https://basedfroc.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca Køb FROC nu!

Based Froc (FROC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based Froc (FROC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Alle tiders Høj: $ 0.0003629 $ 0.0003629 $ 0.0003629 Alle tiders Lav: $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 Nuværende pris: $ 0.000013083 $ 0.000013083 $ 0.000013083 Få mere at vide om Based Froc (FROC) pris

Based Froc (FROC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based Froc (FROC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROC's tokenomics, kan du udforske FROC tokens live-pris!

Based Froc (FROC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FROC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FROC prishistorikken nu!

FROC Prisprediktion Vil du vide, hvor FROC måske er på vej hen? Vores FROC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FROC Tokens prisprediktion nu!

