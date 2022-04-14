Freya (FREYA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Freya (FREYA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Freya (FREYA) Information FREYA is the utility token, operational currency & AI agent of the AI-driven Roguelike RPG Freya: The Starfall, backed by Immutable and crafted by industry veterans behind titles like League of Legends and Diablo. Leading the AI Gaming track, FREYA powers a living, evolving game world. Officiel hjemmeside: https://linktr.ee/Freya_Starfall Hvidbog: https://starfall-handbook.rosentica.jp/usdfreya-whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/AWs2J3buZeyvvSE5pyoFVJQUNKa36g8sbouskt6W9fre Køb FREYA nu!

Freya (FREYA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Freya (FREYA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0144 $ 0.0144 $ 0.0144 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.009737 $ 0.009737 $ 0.009737 Få mere at vide om Freya (FREYA) pris

Freya (FREYA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Freya (FREYA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FREYA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FREYA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FREYA's tokenomics, kan du udforske FREYA tokens live-pris!

