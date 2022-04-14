FreeBnk (FRBK) Tokenomics Få vigtig indsigt i FreeBnk (FRBK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FreeBnk (FRBK) Information FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features. Officiel hjemmeside: https://www.freebnk.io/ Hvidbog: https://freebnk.gitbook.io/docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0 Køb FRBK nu!

FreeBnk (FRBK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FreeBnk (FRBK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.50K $ 133.50K $ 133.50K Alle tiders Høj: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Alle tiders Lav: $ 0.000316585959211416 $ 0.000316585959211416 $ 0.000316585959211416 Nuværende pris: $ 0.000267 $ 0.000267 $ 0.000267 Få mere at vide om FreeBnk (FRBK) pris

FreeBnk (FRBK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FreeBnk (FRBK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRBK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRBK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRBK's tokenomics, kan du udforske FRBK tokens live-pris!

