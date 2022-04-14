FNCY (FNCY) Tokenomics Få vigtig indsigt i FNCY (FNCY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FNCY (FNCY) Information FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Officiel hjemmeside: https://fncy.world Block Explorer: https://fncyscan.fncy.world Køb FNCY nu!

FNCY (FNCY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FNCY (FNCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Alle tiders Høj: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Alle tiders Lav: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Nuværende pris: $ 0.001698 $ 0.001698 $ 0.001698 Få mere at vide om FNCY (FNCY) pris

FNCY (FNCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FNCY (FNCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FNCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FNCY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FNCY's tokenomics, kan du udforske FNCY tokens live-pris!

FNCY (FNCY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FNCY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FNCY prishistorikken nu!

FNCY Prisprediktion Vil du vide, hvor FNCY måske er på vej hen? Vores FNCY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FNCY Tokens prisprediktion nu!

