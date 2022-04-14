Flex Ungovernance (FLX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flex Ungovernance (FLX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flex Ungovernance (FLX) Information The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. Officiel hjemmeside: https://reflexer.finance/ Hvidbog: http://docs.reflexer.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Køb FLX nu!

Flex Ungovernance (FLX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flex Ungovernance (FLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 513.56K $ 513.56K $ 513.56K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Alle tiders Høj: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 Alle tiders Lav: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 Nuværende pris: $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 Få mere at vide om Flex Ungovernance (FLX) pris

Flex Ungovernance (FLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flex Ungovernance (FLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLX's tokenomics, kan du udforske FLX tokens live-pris!

Flex Ungovernance (FLX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLX prishistorikken nu!

FLX Prisprediktion Vil du vide, hvor FLX måske er på vej hen? Vores FLX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLX Tokens prisprediktion nu!

