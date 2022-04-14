Sunflower Land (FLOWER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sunflower Land (FLOWER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sunflower Land (FLOWER) Information Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles. Officiel hjemmeside: https://sunflower-land.com Hvidbog: https://docs.sunflower-land.com/getting-started/usdflower-erc20 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x3E12b9d6A4D12cd9b4a6d613872d0Eb32f68b380 Køb FLOWER nu!

Sunflower Land (FLOWER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sunflower Land (FLOWER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.1735 $ 0.1735 $ 0.1735 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0944 $ 0.0944 $ 0.0944

Sunflower Land (FLOWER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sunflower Land (FLOWER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLOWER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLOWER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLOWER's tokenomics, kan du udforske FLOWER tokens live-pris!

Sådan køber du FLOWER Er du interesseret i at tilføje Sunflower Land (FLOWER) til din portefølje?

Sunflower Land (FLOWER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLOWER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLOWER prishistorikken nu!

FLOWER Prisprediktion Vil du vide, hvor FLOWER måske er på vej hen? Vores FLOWER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLOWER Tokens prisprediktion nu!

