OmniFlix Network (FLIX) Information OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Officiel hjemmeside: https://omniflix.network/ Block Explorer: https://mintscan.io/omniflix Køb FLIX nu!

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OmniFlix Network (FLIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.92M $ 14.92M $ 14.92M Alle tiders Høj: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Alle tiders Lav: $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 Nuværende pris: $ 0.01492 $ 0.01492 $ 0.01492 Få mere at vide om OmniFlix Network (FLIX) pris

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OmniFlix Network (FLIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLIX's tokenomics, kan du udforske FLIX tokens live-pris!

OmniFlix Network (FLIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLIX prishistorikken nu!

FLIX Prisprediktion Vil du vide, hvor FLIX måske er på vej hen? Vores FLIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLIX Tokens prisprediktion nu!

