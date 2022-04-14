OmniFlix Network (FLIX) Tokenomics

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomics

OmniFlix Network (FLIX) Information

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

Officiel hjemmeside:
https://omniflix.network/
Block Explorer:
https://mintscan.io/omniflix

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OmniFlix Network (FLIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 250.76M
$ 250.76M$ 250.76M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.92M
$ 14.92M
$ 14.92M$ 14.92M
Alle tiders Høj: $ 0.19
$ 0.19
$ 0.19$ 0.19
Alle tiders Lav:
$ 0.008802316467692745
$ 0.008802316467692745$ 0.008802316467692745
Nuværende pris:
$ 0.01492
$ 0.01492$ 0.01492

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for OmniFlix Network (FLIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FLIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FLIX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FLIX's tokenomics, kan du udforske FLIX tokens live-pris!

