FluidTokens (FLDT) Information FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more. Officiel hjemmeside: https://fluidtokens.com/ Hvidbog: https://docs.fluidtokens.com/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454 Køb FLDT nu!

FluidTokens (FLDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FluidTokens (FLDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.74M $ 23.74M $ 23.74M Alle tiders Høj: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 Alle tiders Lav: $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 Nuværende pris: $ 0.23742 $ 0.23742 $ 0.23742 Få mere at vide om FluidTokens (FLDT) pris

FluidTokens (FLDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FluidTokens (FLDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLDT's tokenomics, kan du udforske FLDT tokens live-pris!

FluidTokens (FLDT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLDT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLDT prishistorikken nu!

FLDT Prisprediktion Vil du vide, hvor FLDT måske er på vej hen? Vores FLDT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLDT Tokens prisprediktion nu!

