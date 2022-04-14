FishWar (FISHW) Tokenomics Få vigtig indsigt i FishWar (FISHW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FishWar (FISHW) Information FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game. Officiel hjemmeside: https://fishwar.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/d33fuaksajqjjpw2 Block Explorer: https://seitrace.com/address/0x805679729Df385815C57c24B20f4161BD34B655f?chain=pacific-1 Køb FISHW nu!

FishWar (FISHW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FishWar (FISHW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0029 $ 0.0029 $ 0.0029 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0001798 $ 0.0001798 $ 0.0001798 Få mere at vide om FishWar (FISHW) pris

FishWar (FISHW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FishWar (FISHW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FISHW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FISHW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FISHW's tokenomics, kan du udforske FISHW tokens live-pris!

Sådan køber du FISHW Er du interesseret i at tilføje FishWar (FISHW) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FISHW, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FISHW på MEXC nu!

FishWar (FISHW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FISHW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FISHW prishistorikken nu!

FISHW Prisprediktion Vil du vide, hvor FISHW måske er på vej hen? Vores FISHW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FISHW Tokens prisprediktion nu!

