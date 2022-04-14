Finblox (FINBLOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Finblox (FINBLOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Finblox (FINBLOX) Information At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets. Officiel hjemmeside: https://finblox.com Hvidbog: https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199 Køb FINBLOX nu!

Finblox (FINBLOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Finblox (FINBLOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.61K $ 14.61K $ 14.61K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.00K $ 73.00K $ 73.00K Alle tiders Høj: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 Alle tiders Lav: $ 0.000011425261328791 $ 0.000011425261328791 $ 0.000011425261328791 Nuværende pris: $ 0.0000073 $ 0.0000073 $ 0.0000073 Få mere at vide om Finblox (FINBLOX) pris

Finblox (FINBLOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Finblox (FINBLOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FINBLOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FINBLOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FINBLOX's tokenomics, kan du udforske FINBLOX tokens live-pris!

Finblox (FINBLOX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FINBLOX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FINBLOX prishistorikken nu!

FINBLOX Prisprediktion Vil du vide, hvor FINBLOX måske er på vej hen? Vores FINBLOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FINBLOX Tokens prisprediktion nu!

