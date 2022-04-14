Feline (FEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Feline (FEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Feline (FEL) Information Feline-FEL is a revolutionary AI-powered memecoin project that empowers users to create, trade, and share meme-inspired digital assets on the blockchain. By blending cutting-edge AI with community-driven innovation, Feline-FEL is redefining the memecoin landscape. Officiel hjemmeside: http://fel.mobi Hvidbog: https://feline-1.gitbook.io/feline/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x7E3aD70a74106F4f35a73769382c1787f58e836f Køb FEL nu!

Feline (FEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Feline (FEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.03713 $ 0.03713 $ 0.03713 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000000000001601 $ 0.000000000001601 $ 0.000000000001601 Få mere at vide om Feline (FEL) pris

Feline (FEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Feline (FEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEL's tokenomics, kan du udforske FEL tokens live-pris!

Sådan køber du FEL Er du interesseret i at tilføje Feline (FEL) til din portefølje?

Feline (FEL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FEL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FEL prishistorikken nu!

FEL Prisprediktion Vil du vide, hvor FEL måske er på vej hen? Vores FEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FEL Tokens prisprediktion nu!

