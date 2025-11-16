FARMAI (FARMAI) Tokenomics

FARMAI (FARMAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i FARMAI (FARMAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:59:47 (UTC+8)
USD

FARMAI (FARMAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FARMAI (FARMAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
$ 118.00M
$ 118.00M$ 118.00M
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 307.74K
$ 307.74K$ 307.74K
Alle tiders Høj:
$ 0.25272
$ 0.25272$ 0.25272
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.002608
$ 0.002608$ 0.002608

FARMAI (FARMAI) Information

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

Officiel hjemmeside:
https://www.farmai.co/
Hvidbog:
https://www.farmai.co/docs.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x26B5555377c2943408E2edA15a5A05091a1789c1

FARMAI (FARMAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for FARMAI (FARMAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FARMAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FARMAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FARMAI's tokenomics, kan du udforske FARMAI tokens live-pris!

Sådan køber du FARMAI

Er du interesseret i at tilføje FARMAI (FARMAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FARMAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

FARMAI (FARMAI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for FARMAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

FARMAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor FARMAI måske er på vej hen? Vores FARMAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

