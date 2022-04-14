FANC (FANC) Tokenomics Få vigtig indsigt i FANC (FANC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FANC (FANC) Information fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Officiel hjemmeside: https://fanc.io/ Hvidbog: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Køb FANC nu!

FANC (FANC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FANC (FANC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Alle tiders Høj: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Alle tiders Lav: $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 Nuværende pris: $ 0.005011 $ 0.005011 $ 0.005011 Få mere at vide om FANC (FANC) pris

FANC (FANC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FANC (FANC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FANC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FANC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FANC's tokenomics, kan du udforske FANC tokens live-pris!

FANC (FANC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FANC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FANC prishistorikken nu!

FANC Prisprediktion Vil du vide, hvor FANC måske er på vej hen? Vores FANC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FANC Tokens prisprediktion nu!

